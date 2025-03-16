В Тюмени женщина пыталась обменять своего пятимесячного ребенка на бутылку водки

Жительница Тюмени попыталась обменять своего пятимесячного ребенка на бутылку водки. При этом малыш был сильно истощен.

По данным Telegram-канала «Тюмень № 1», женщина проживает общежитии. В настоящее время ребенка уже забрали от матери органы опеки.

По словам соседки, которая сообщила о неблагополучной семье в полицию, в общежитии проживают много семей, где взрослые злоупотребляют алкоголем. Она призвала органы опеки проверить всех постояльцев.

«Вчера одна из женщин предлагала своего пятимесячного ребенка за бутылку водки. Малыш был истощен, его забрали, и мы надеемся, что он не вернется к ней. Весь дом в шоке», — сообщила горожанка.

Ранее в Саратове ребенок 2023 года рождения отравился жидкостью для вейпа. Как она попала в организм, выяснят следователи. Младенца доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Также сообщалось, что в Челябинской области мать накачивала двухлетнего сына наркотиками, чтобы он не кричал. Женщина неоднократно вводила малышу через шприц запрещенные вещества. В конце января тело мальчика обнаружили на одной из улиц города. Результаты экспертизы показали, что он умер от отравления.