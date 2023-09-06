Жители Подмосковья сообщили о ритуале сатанистов с козой в лесу. Об этом информирует портал РЕН ТВ.

Жители Наро-Фоминска обнаружили в лесу убитую козу. Подобная «находка» заставила их обратиться в полицию с заявлением, в котором они рассказали о группе сатанистов.

«Жители подали в полицию заявление, в котором говорится о том, что злоумышленники устроили ритуал в лесу недалеко от деревне Лисинцево», — сообщает РЕН ТВ.

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Также сообщалось о жителе Тюмени, который избил на глазах у ребенка женщину за проповеди. Известно, что пенсионерка пыталась «завербовать в секту взрослых и детей». Несмотря на жалобы соседей на потерпевшую, полиция не обнаружила состава преступления.