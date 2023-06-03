Патологоанатом-сатанист подозревается в убийстве возлюбленной во время БДСМ-игр

Медик центральной районной больницы, психиатр-нарколог Оксана К. умерла, предположительно, во время БДСМ-игр с запрещенными веществами. Подозреваемым оказался патологоанатом из Тульской области Алексей Я.

Молодые люди жили вместе. Когда девушка не пришла на работу и перестала выходить на связь, коллеги забили тревогу. Они позвонили в 112.

Отмечается, что тело девушки было найдено в съёмной квартире. Полицейские задержали патологоанатома. В его автомобиле были найдены предметы для БДСМ-практик, игральные карты с порнопикчами, сатанинскую атрибутику и, предварительно, рецептурные наркотические вещества.

Возбуждено дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических веществ».

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