Соседи не защитили: тюменец избил на глазах у ребенка пенсионерку в лифте жилого дома

В Тюмени житель многоэтажного дома избил пожилую женщину с тростью в лифте и попал на видео. Все произошло при ребенке, который стал свидетелем случившегося. Об этом сообщает Life.ru.

По данным источника, нападение было совершено в доме на улице Муравленко. В Сети появились кадры, на которых видно, как мужчина бьет пенсионерку по лицу на глазах у ребенка, а потом вышвыривает ее в коридор. Отмечается, что пожилая женщина обратилась за помощью к врачам. В отношении обидчика был составлен административный протокол по статье «Нанесение побоев».

Соседи по многоквартирному дому сообщили о подобном инциденте, который произошел за день до этого. В группе «ЧС Тюмень» в соцсетях был опубликован ролик, на котором агрессивный мужчина силой вытаскивает пожилую женщину с тростью из лифта.

Но местные жители не спешат вставать на защиту бабушки. Многие пишут, что эта пенсионерка больше полугода катается на тот самом лифте и заводит с людьми разговоры о Боге. По их словам, она постоянно пытается «вербовать в секту взрослых и детей». Соседи обращались в полицию с жалобами на старушку, но состава преступления обнаружено не было.

Ранее мы писали о том, как в Петербурге пьяного мужчину с пистолетом задержали за общественно опасное поведение в жилом доме. Он угрожал пистолетом, пытаясь выяснить свое имя у жительницы дома.