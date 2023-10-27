Жители одного из районов Ростова-на-Дону массово отравились шаурмой

Массовое отравление шаурмой зафиксировано в Ростове-на-Дону. Жителям стало плохо после того, как они поели фастфуд в одном из кафе на улице Жданова в Левенцовском районе.

Как пояснили в региональном Роспотребнадзоре, за помощью к врачам за два дня обратились уже семь человек. Они пожаловались на слабость, рвоту и тошноту.

Специалисты допускают, что пострадавших может быть гораздо больше, поскольку не все обратились за помощью к врачам. Инцидент в кафе активно обсуждают в социальных в сетях. Один из ростовчан также отметил, что недавно в нем перекусил и почувствовал недомогание.

На данный момент общепит закрыт, его проверяют эпидемиологи. Уже выявлены нарушения санитарного законодательства.

Мы писали, что в Курской области девушка умерла из-за отравления шаурмой.

Ранее в Санкт-Петербурге 34 человека отравились готовой едой из доставки. У 34 пострадавших горожан диагностировали острую кишечную инфекцию. В помещениях, где хранились продукты, не соблюдались санитарные правила и нормы.