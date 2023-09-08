SHOT: в Курской области 23-летняя девушка умерла из-за отравления шаурмой

В Курской области 23-летняя девушка умерла из-за отравления шаурмой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

По информации источника, в Льгове зафиксирован случай массового отравления шаурмой. Погибшая и еще 14 человек купили еду в точке быстрого питания, после чего были госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Несмотря на усилия врачей, спасти девушку не удалось. Она умерла от инфекционно-токсического шока.

Четверо отравившихся до сих пор находятся в состоянии средней тяжести, оставшиеся пострадавшие лечатся амбулаторно.

Как сообщает источник, шаурма, из-за которой произошло массовое отравление, отправлена на экспертизу. На данный момент возбуждено уголовное дело.

Подобный случай произошел в Иркутской области. Более 35-ти человек получили острую кишечную инфекцию, употребив шаурму. Подробности смотрите в этой статье.

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