Грубо нарушались санитарные правила: 34 человека отравились готовой едой из доставки

Массовое отравление готовой едой произошло в Северной столице. У 34 пострадавших горожан диагностировали острую кишечную инфекцию. В помещениях, где хранились продукты, не соблюдались санитарные правила и нормы, передает Фонтанка.

Петербургское управление Роспотребнадзора опубликовало сведения о массовом отравлении людей. По данным специалистов, все пострадавшие заказали на дом готовую еду. В итоге у каждого из них обнаружили острую кишечную инфекцию. По факту случившегося региональное отделение ведомства начало санитарно-эпидемиологическое расследование. Деятельность организации, которая занималась готовкой блюд, временно прекращена.

Также сотрудники управления Роспотребнадзора осмотрели производственные помещения, где хранились продукты и осуществлялся кулинарный процесс. В ходе проверки они зафиксировали грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм: на кухнях и складах не проводилась специальная обработка, а персонал не проходил медицинские осмотры.

Ранее в Курской области 23-летняя девушка умерла после отравления шаурмой. Кроме того, в больнице оказалось множество людей.