Житель Владивостока получил сильнейшие ожоги, наступив на тлеющий песок

Во Владивостоке мужчина получил серьезные ожоги, пройдя по песчаной насыпи. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

По информации источника, ЧП произошло в частной компании на улице Двинской. Россиянин вышел из машины, сделал несколько шагов и внезапно почувствовал дикое жжение в районе ног — его обувь прожгло насквозь. До больницы пострадавшему удалось добраться самостоятельно.

Вскоре на место прибыли сотрудники МЧС, а доступ на участок c тлеющей зоной был ограничен – сейчас его проливают. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Ранее мы писали, что в Ленинградской области годовалая девочка получила ожоги почти 40% тела из-за кружки с кофе.

Также сообщалось, что вьетнамская блогерша получила ожоги и чуть не ослепла из-за шара с водородом.