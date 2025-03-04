Кружка с кофе тяжело обожгла лицо и руки годовалого ребенка под Петербургом

В поселке Новоселье Ленинградской области годовалая девочка случайно опрокинула на себя кружку с кофе и получила тяжелые ожоги. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации источника, малышка опрокинула на себя горячий напиток, когда ее отец отвлекся на звонок. Ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию одной из региональных больниц.

В медучреждении у пострадавшей зафиксировали ожог второй степени, поражение 36 процентов тела (лица, груди, руки) и сильный шок.

Ранее мы писали, что в Москве 14-летний школьник получил ожог 8% тела из-за вспыхнувшего телефона. благодаря своевременной помощи врачей пациент смог быстро восстановиться.

Также сообщалось, что в Калининграде ребенок-инвалид упал на батарею в больнице и получил ожоги.