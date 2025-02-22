Получила жуткие ожоги лица и чуть не ослепла: блогерша пострадала из-за взрыва шара с водородом на день рождения

Во Вьетнаме 32-летняя блогерша Зянг Фам пострадала во время празднования дня рождения. Рядом с женщиной взорвался шар с водородом. В итоге виновнице торжества потребовалась медицинская помощь, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Блогерша стояла с шаром, свечами и тортом перед камерой. В какой-то момент надувной предмет взорвался. Испуганная женщина бросилась в туалет, чтобы умыться, а ее друзья вызвали на место скорую.

В больницу пострадавшая именинница попала с ожогами второй степени на лице и первой степени на руке. По счастливому стечению обстоятельств, блогерша не лишилась зрения. Сейчас она проходит реабилитацию.

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