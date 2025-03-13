Житель Уфы умер после посещения стоматолога

В Уфе местный житель умер после визита к стоматологу в городской поликлинике. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.

По информации источника, вернувшись домой после посещения дантиста, россиянин почувствовал недомогание: у него поднялась температура, опухла челюсть, а во рту образовались язвы. Состояние жителя Уфы постепенно ухудшалось, он обращался в различные медицинские учреждения, в последний раз посетил одну из городских больниц.

В итоге в ожидании врачебной помощи мужчине стало еще хуже, и он умер в реанимационном отделении. Следственный комитет организовал проверку по факту случившегося.

Ранее мы писали, что в Омске 15-летняя школьница умерла после того, как заболела гриппом.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге женщина скончалась после пластической операции.