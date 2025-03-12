Сбили температуру до 34 градусов: российская школьница умерла от неизвестного вируса

В Омске 15-летняя школьница умерла после того, как заболела гриппом. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, девятиклассница заболела 3 марта. Тогда у несовершеннолетней поднялась температура до 38,4 градуса. После этого несколько дней она не спадала, и родители обратились за медицинской помощью. Юной россиянке назначили лечение как от обычной простуды, дали рекомендации и отправили домой.

Через два дня — 8 марта — у старшеклассницы температура неожиданно упала до 34,7 градуса. Ее мать экстренно вызвала скорую помощь, прибывшие врачи лишь осмотрели школьницу и уехали. На следующий день жительница Омска почувствовала резкое недомогание, ее начало рвать. Спустя некоторое время она скончалась.

Предварительно, в гибели школьницы обвиняют медиков, которые назначили неверное лечение. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Уточняется, что умершая девочка регулярно участвовала и выигрывала различные конкурсы, играла в школьном театре и одерживала победу на областном конкурсе.

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