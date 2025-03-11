В Санкт-Петербурге женщина скончалась после пластической операции на животе, возбуждено уголовное дело. Об этом 11 марта со ссылкой на Следственный комитет сообщает «Фонтанка».

По данным ведомства, операция была проведена пациентке 4 марта, никаких жалоб после нее не было. Спустя сутки она была обнаружена в тяжелом состоянии и перевезена в медучреждение.

Реанимационные мероприятия, проведенные там, не возымели эффекта — женщина скончалась.

«Фонтанка» утверждает, что погибшей было 56 лет, а к услугам хирурга она решила прибегнуть для коррекции фигуры — она хотела убрать лишний жир и сделать подтяжку живота и груди.

Ранее мы писали о том, что после аналогичной операции умерла женщины из Уфы. Причиной ее смерти стали тромбоэмболии легочной артерии.