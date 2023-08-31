Житель Техаса умер после купания в озере из-за вызванной амебой инфекции мозга

Житель Техаса умер после купания в озере из-за заразившей его мозг амебы. Об этом сообщает портал РЕН ТВ со ссылкой на департамент общественного здоровья города Остин.

По информации источника, умерший мужчина получил инфекцию мозга после купания в озере на северо-западе от Остина. Опасные микроорганизмы проживают в пресной воде, а знойная погода является средой для их распространения. Они попадают в организм человека через нос и пагубно воздействуют на мозг, вызывая сильные боли, лихорадку и тошноту. Затем у заразившегося возникают судороги, он впадает в кому, и наступает смерть.

«Департамент общественного здоровья Остина сообщает о смерти жителя округа Тревис от развившейся болезни из-за заражения амебным менингоэнцефалитом», — информирует источник.

По данным СМИ, за последние 60 лет в Техасе зафиксировано 39 случаев заражения опасной инфекцией.

Ранее мы писали о том, что в Пакистане 30-летний мужчина заразился пожирающей его мозг амебой и умер. Подробности смотрите в этой статье.

Подобный случай был зафиксирован и в Индии. Амеба пробралась в мозг 15-летнего подростка и убила его.