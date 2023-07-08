В Индии подросток умер из-за амебы, пожирающей мозг

Пятнадцатилетий подросток умер в штате Керала в Индии из-за инфекции мозга, вызванной амебой Naegleria fowleri.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения штата Вина Джорджа.

Министр отметил, что подросток заразился в загрязненных водах в районе Алаппужа на юго-востоке страны.

Сотрудники Минздрава порекомендовали жителям избегать купания в загрязненной воде. Известно, что это пятый случай заражения такой инфекцией.

Смертность от данной инфекции составила 100%, поскольку все зараженные умерли.

По словам министра, случаи инфицирования были замечены в городах штата в 2016, 2019, 2020 и 2022 годах.

Врачи сообщили, что амебы живут в теплой и загрязненной воде, проникают в организм человека через нос и заражают человеческий мозг. Основными симптомами первичного амебного менингоэнцефалита являются лихорадка, головная боль, рвота и судороги.

Ранее подобное заражение было зафиксировано в Пакистане. 30-летний Мустафа Шафик стал четвертой жертвой редкой амебы Naegleria fowleri в стране. Такой же случай инфицирования уже встречался в США.