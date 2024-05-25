Житель Северной столицы открыл стрельбу по сотрудникам полиции

Житель Северной столицы устроил стрельбу и ранил одного полицейского. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на слова источника.

Все произошло в квартире на Народной улице. Мужчина открыл стрельбу по стражам правопорядка, после чего, согласно данным инсайдера, один из сотрудников полиции был ранен.

Злоумышленника пока не задержали. Прямо сейчас на месте работают оперативные службы. Специалисты заняты выяснением всех обстоятельств случившегося.

Недавно стало известно, что в Москве подросток расстрелял с балкона ученика шестого класса. Мальчик ходил на курсы стрельбы. 15 мая он захотел пострелять из пневматического пистолета и попал в бедро проходившему под окнами ребенку. Пуля застряла в ноге школьника.

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