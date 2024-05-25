Выбраться самостоятельно из машины не смогли: в Таджикистане сотрудники дорожных служб спасли двоих россиян

Российские туристы едва не погибли на отдыхе в Таджикистане. Автомобиль с ними унес селевой поток, передает ТАСС со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики.

Инцидент, по данным СМИ, произошел накануне, 24 мая. Автомобиль с российскими туристами двигался по дороге Лаби Джар — Сангвор — Дарваз. В какой-то момент на проезжую часть сошел сель. Он унес машину, внутри которой находились мужчина и женщина. Самостоятельно покинуть транспортное средство они не смогли.

Тогда туристам пришли на помощь сотрудники дорожной службы республики. Они прибыли на место и разблокировали машину. Потребовалась ли россиянам медицинская помощь после спасения, не уточняется.

Ранее в Турции российский турист спрыгнул с 50-метровой высоты. Пьяный мужчина решил искупаться в реке и утонул.