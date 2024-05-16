В Москве школьник расстрелял с балкона шестиклассника из пневматики. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Происшествие случилось вечером 15 мая на востоке Москвы. Школьник решил пострелять из пневматического пистолета с балкона своего дома. Во время этого под окнами квартиры проходил шестиклассник, который получил ранение бедра.

«13-летний ученик шестого класса находился рядом с домом на 9-й Парковой улицы. Около шести часов раздался выстрел — ребенок увидел, что его обстреливают с балкона. Пострадавшего оперативно доставили в больницу с раной бедра, пуля застряла в ноге», — рассказал источник.

Уточняется, что мальчик, который устроил стрельбу, живет вместе с матерью и ее возлюбленным. Школьник ходил на курсы стрельбы.

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