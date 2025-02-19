Житель Севастополя сломал руку парикмахерше из-за новой прически жены

В Севастополе местный житель сломал руку парикмахерше из-за новой прически супруги. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Как считает следствие, 31-летний мужчина выпивал у себя дома. После салона к нему подошла жена и показала свою новую укладку. Россиянин не оценил обновления в ее внешности, вследствие чего узнал адрес парикмахерши и отправился к ней домой.

С порога недовольный житель Севастополя стал скандалить, после чего начал драку. Во время конфликта он вывернул женщине руку, в результате чего у той зафиксировали несколько переломов.

Правоохранители установили и задержали нападавшего. Мужчине грозит до трех лет тюремного заключения.

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