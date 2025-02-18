В Балашихе пьяный неадекват напал на детей в подъезде

В московской Балашихе нетрезвый мужчина набросился на детей, которые играли в подъезде. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, инцидент произошел 15 февраля. 11-летний мальчик и две его подруги находились на первом этаже жилого дома и якобы громко шумели — именно поэтому подвыпивший взрослый решил их «успокоить». Он подошел и сообщил, что дети должны покинуть помещение.

Те возразили — аргументируя тем, что никому не мешают. Это разозлило мужчину — он матерно обратился к мальчику в повелительном наклонении, в силу каких-то причин назвал его «чуркой» и сильно толкнул, после чего скрылся.

По словам родителей пострадавшего, во время падения от толчка он ушибся головой о плитку и получил сотрясение мозга. Личность агрессора уже установлена, его разыскивают компетентные органы.

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