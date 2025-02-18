В состоянии измененного сознания вошли в автобус: хулиганы избили мужчину с ребенком

Правоохранители задержали хулиганов, которые напали на жителя Зеленограда с ребенком в автобусе. Мужчина сделал замечание дебоширам, после чего они стали избивать пассажира с малышом на руках, передает Telegram-канал «Зеленоград».

Конфликт в автобусе попал на видео. На опубликованных в Сети кадрах видно, как один из хулиганов угрожает отцу с ребенком избиением. После словесной перепалки между ними произошла драка.

Как сообщает источник, провокаторы были в состоянии измененного сознания. Они приставали к пассажирам, а затем мужчина сделал им замечание.

Когда драка закончилась, то хулиганы поспешили скрыться. Однако вскоре их задержали правоохранители. При выяснении обстоятельств случившегося стало известно, что у одного из нападавших есть справка о психическом заболевании.

Ранее сообщалось, что в московском метро хулиганы напали на актера Андрея Бузулевского. Она распылили ему в лиц газовый баллончик.