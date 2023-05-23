Житель Санкт-Петербурга случайно съел освежитель воздуха вместо конфет и попал в больницу

В Санкт-Петербурге местный 47-летний житель случайно съел освежитель воздуха в виде капсул и оказался в больнице. Мужчина перепутал бытовую химию с конфетами. Об этом сообщается на сайте Невские Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что пострадавшего госпитализировали с острым пероральным отравлением бытовой химией. Инцидент произошел 22 мая в квартире на проспекте Авиаконструкторов.

Жена утверждает, что ее муж случайно съел освежитель воздуха в виде капсул, перепутав их с конфетами. Женщина заявила, что она забыла убрать бытовую химию с кухонного подоконника. Петербурженка увидела у мужа пену изо рта и сразу вызвала скорую помощь.

«Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести», – говорится в сообщении.

Кроме этого, у жителя Петербурга диагностированы олигофрения и болезнь Гентингтона.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге четырехлетний мальчик отравился антидепрессантами и едва не погиб. По данным источника, родители оставили ребенка без присмотра всего на несколько минут.

Еще один случай отравления в Санкт-Петербурге произошел с 54-летним мужчиной. Он случайно выпил средство для педикюра и оказался в больнице.