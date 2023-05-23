В Санкт-Петербурге четырехлетний мальчик отравился антидепрессантами и едва не погиб. Об этом сообщает портал 78.ru.

По данным источника, родители оставили ребенка без присмотра всего на несколько минут. Однако этого времени хватило для того, чтобы он добрался до аптечки, достал оттуда таблетки и проглотил их. После произошедшего мальчику потребовалась экстренная госпитализация. Врачи диагностировали у него острое токсичное отравление.

На данный момент ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы писали о том, то в Воронежской области пенсионер напал с ножом на знакомого и попытался заживо сжечь любовницу. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что в Санкт-Петербурге 60-летний пенсионер через суд пытается доказать, что он не умер.