Мужчина отравился жидкостью для педикюра и угодил с ожогами в больницу в Петербурге

Житель Вологодской области, находясь в Санкт-Петербурге, случайно выпил средство для педикюра и оказался в больнице. Несчастье произошло с 54-летним мужчиной. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, 8 мая днем россиянина госпитализировали из квартиры на улице Просвещения. Медики полагают, что он случайно выпил жидкость для педикюра и отравился. Отмечается, что пострадавший находился в состоянии средней тяжести. У него диагностировали химический ожог губ, ротовой полости и языка.

Ранее мы писали о том, как в Санкт-Петербурге годовалый ребенок отравился жидкостью для вейпа и угодил в больницу. Его отправили в медицинское учреждение. Отмечается, что малыш якобы облизал с поверхности жидкость для вейпа, которые родители не убрали из его зоны досягаемости.

Также мы сообщали о том, как в Забайкалье 15-летняя школьница насмерть отравилась алкоголем в свой день рождения. Именинница собрала друзей, подготовила все самое необходимое для вечеринки и даже запаслась крепким алкоголем, несмотря на то, что была несовершеннолетней. В течение вечера девочка решила выпить крепкое спиртное и сильно об этом пожалела.