Житель Санкт-Петербурга оказался в реанимации, наглотавшись шурупов

В Санкт-Петербурге 26-летний местный житель проглотил несколько шурупов и попал в реанимацию. Об этом пишет "Фонтанка".

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии в медучреждение на улице Костюшко вечером 4 января. Врачи диагностировали у него перитонит. В настоящий момент он находится в реанимации.

В то же время не уточняется, при каких обстоятельствах россиянин проглотил эти предметы.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге двое злоумышленников ударили 15-летнего подростка ножом в живот на трамвайной остановке.

Также сообщалось, что в Свердловской области подросток скончался из-за паров газа от зажигалки.