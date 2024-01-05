В Петербурге школьник получил удар ножом в живот на трамвайной остановке

В Санкт-Петербурге двое злоумышленников ударили 15-летнего подростка ножом в живот на трамвайной остановке. Об этом пишут "Известия".

По данным источника, ЧП произошло накануне вечером на трамвайной остановке на площади Братьев Стругацких. Двое неизвестных подошли к несовершеннолетнему на остановке и вступили с ним в диалог, который быстро перерос в конфликт. В ходе разборок один из подошедших ударил школьника ножом в живот.

Преступники скрылись с места, пострадавшему вызвали скорую помощь прохожие. Юный петербуржец в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию.

Сотрудникам полиции удалось задержать по подозрению в совершении преступления 18-летнего жителя Татарстана. Второго злоумышленника разыскивают. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге пятилетний ребенок оказался в реанимации, прокатившись на ватрушке с горки.

Также сообщалось, что в Свердловской области подросток умер из-за паров газа от зажигалки.