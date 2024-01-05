В Свердловской области подросток умер из-за паров газа от зажигалки, об этом сообщает Ura.ru.

Как сообщили правоохранители, все произошло в городе Березовский, Свердловской области. 16-летний студент техникума пришел в гости к своей знакомой. С собой он принес зажигалку и энергетик. Подросток периодически вдыхал пары газа из зажигалки и выпивал напиток. В какой-то момент он потерял сознание.

Прибывшие врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть подростка. О точных причинах смерти не сообщается. Известно, что студент воспитывался в благополучной семье, на учете не состоял. Прокуратура области начала проверку по факту гибели подростка.

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