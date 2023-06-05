Житель Санкт-Петербурга изнасиловал 14-летнюю девочку в лесу и украл у нее телефон. Об этом сообщает портал Фонтанка.

По данным источника, на днях потерпевшая обратилась к сотрудникам полиции и сообщила о роковой встрече с малознакомым парнем. Девочка рассказала, что около десяти вечера юноша завел ее в лес и изнасиловал. После этого он отнял у нее мобильный телефон и сбежал в неизвестном направлении.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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