Потерявшая мужа британка пережила горе при помощи секса с пятнадцатью незнакомцами. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Daily Mail.

По данным источника, жительница Великобритании была счастлива в браке на протяжении 10 лет. Однако внезапно у ее супруга оторвался тромб. Несмотря на усилия медицинских сотрудников, мужчину не удалось спасти.

Вдова горевала по умершему мужу, однако спустя некоторое время ей захотелось залечить свою рану. Для этого женщина завела аккаунт на сайте знакомств и начала ходить на свидания с целью интимной близости. За год у британки было 15 половых партнеров, с помощью которых она отвлеклась от семейной трагедии.

К слову, вдова намеренно выбирала мужчин с непривлекательной внешностью. Делала это женщина для того, чтобы не привязываться к любовникам.

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