14:41, 03 июня 2023
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Инженер-механик совратил двух школьниц в сквере
В Петербурге инженер-механик надругался над двумя девочками девятого класса.
Две жительницы Санкт-Петербурга обратились в полицию Красного Села. Причиной стало надругательство над их дочерьми со стороны неизвестного мужчины.
Жертвами сексуального характера стали девочки 2006 и 2007 годов рождения. Это произошло в сквере Мнацаканова, сообщает РЕН ТВ.
«Меньше чем через два часа правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался инженер-механик из Ленобласти», – рассказали сотрудники полиции журналистам.
Отмечается, что подозреваемого допросили в следственном отделе, однако спустя время отпустили. Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы писали, что мужчина уснул за рулем и умер вместе с находившейся в машине своей семьей.