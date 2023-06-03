Инженер-механик совратил двух школьниц в сквере

Две жительницы Санкт-Петербурга обратились в полицию Красного Села. Причиной стало надругательство над их дочерьми со стороны неизвестного мужчины.

Жертвами сексуального характера стали девочки 2006 и 2007 годов рождения. Это произошло в сквере Мнацаканова, сообщает РЕН ТВ.

«Меньше чем через два часа правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался инженер-механик из Ленобласти», – рассказали сотрудники полиции журналистам.

Отмечается, что подозреваемого допросили в следственном отделе, однако спустя время отпустили. Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что мужчина уснул за рулем и умер вместе с находившейся в машине своей семьей.