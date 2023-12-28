В ЯНАО женщина заказала отравление родного брата ради квартиры

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) 25-летняя местная жительница наняла бездомного, чтобы тот отравил ее родного брата. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным источника, жительница города Лабытнанги захотела ликвидировать 29-летнего родного брата, чтобы стать единственной владелицей квартиры. За помощью россиянка обратилась к 47-летнему знакомому бездомному, пообещав, что разрешит ему жить в квартире. Совершить убийство бомж решил при помощи яда. Для этого мужчина приобрел сильнодействующие препараты и муравьиный спирт.

В назначенный день заказчица пригласила родственника и бездомного на совместное застолье. Выбрав момент, когда сестра отвлекла брата, киллер подмешал ему в водку отраву, которая сработала практически сразу. Россиянин почувствовал недомогание, однако сумел самостоятельно вызвать себе скорую помощь, его экстренно доставили в больницу.

Когда медики обнаружили в организме пациента муравьиный яд, они заподозрили отравление и поделились своими соображениями с сотрудниками полиции. Правоохранители устроили заказчице и исполнителю покушения допрос, в ходе которого те признались в содеянном. Выяснилось, что бомж ранее уже дважды был судим. Возбуждено уголовное дело, обвиняемых поместили в СИЗО.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы. Обвиняемых отправили в СИЗО.

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