В Екатеринбурге в заброшенном здании обнаружили труп раздетого мужчины

В Екатеринбурге в заброшенном здании найден избитый и раздетый мужчина без признаков жизни. Об этом пишет E1.ru.

Как призналась женщина, которая обнаружила екатеринбуржца, он был в нижнем белье, на его теле зафиксированы признаки избиения. На теле погибшего также были две татуировки под ключицами. Уточняется, что заброшенное здание, где было найдено тело, находится в центре города и продолжительное время вызывает недовольство у местных жителей.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства смерти россиянина.

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