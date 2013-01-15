Житель Приморского края топором отрубил голову сожительнице

В Приморском крае мужчина топором отсек голову сожительнице. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Уточняется, что ЧП произошло вечером 9 февраля в селе Петровка. 53-летний мужчина поссорился с сожительницей, схватил топор и ударил им по шее женщине. В результате удара он отсек голову сожительнице. Тело обнаружили прибывшие сотрудники полиции.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Результаты и ход расследования поставлены на контроль в прокуратуре.

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