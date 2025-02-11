В Санкт-Петербурге балерина Мариинского театра стала жертвой пьяного хулигана. Об этом сообщает 78.ru.

Балерина Мариинского театра, чье имя не раскрывается, проснулась накануне от сработавшей сигнализации ее машины. Когда женщина выглянула в окно, то обнаружила на улице двух вандалов — один из них оторвал зеркало от ее машины и использовал его в качестве тары для алкоголя. Второй мужчина снимал происходящее на камеру.

«Балерина пострадала от действий случайного прохожего на Бухарестской улице. У мужчины возникло непреодолимое желание срочно выпить спирт, но с собой не было подходящей тары. Ничего лучше, чем вырвать боковое зеркало у белой иномарки, он не придумал», — сообщил источник.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали хулигана. Балерина театра оценила свой ущерб в 100 тысяч рублей.

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