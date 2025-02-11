В Южной Корее учительница начальных классов зарезала семилетнюю ученицу. Об этом пишет издание Korea JoongAng Daily.

По информации источника, ЧП произошло накануне в городе Тэджон. Женщина, чье имя не раскрывается, нанесла девочке несколько ножевых ранений. Мотивы поступка преподавателя пока неизвестны.

Уточняется, что в одном из классов учащиеся школы нашли педагога и ученицу, которые лежали в крови. Они вызвали скорую, но медики не смогли спасти.

Учительницу прооперировали в больнице. Когда женщина пришла в себя, она призналась в содеянном. Женщина рассказала, что приобрела нож в день преступления и принесла его в учебное заведение. Она добавила, что ей было все равно, кого из школьников убить.

Журналисты выяснили, что в декабре минувшего года подозреваемая проходила курс лечения от депрессии и брала длительный больничный, но вернулась на работу всего через 20 дней.

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