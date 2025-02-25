Житель Петербурга изнасиловал и задушил соседку с синдромом Дауна

В Санкт-Петербурге местный житель изнасиловал и убил соседку с синдромом Дауна. Об этом пишет 78.ru.

По данным источника, ЧП произошло в одном из домов на 2-й Комсомольской улице. Злоумышленник просто постучал и ворвался в квартиру девушки. Мужчина знал, что соседка откроет, потому что они уже пересекались.

Житель Северной столицы изнасиловал девушку-инвалида, после чего прокусил ей грудь и половые органы. Предположительно, жертва задохнулась из-за того, что насильник прижал ее лицом матрас.

В настоящий момент расследование продолжается.

Ранее мы писали, что детский психолог из Иркутска совратил 14-летнюю школьницу во время приема. Мужчине грозит до пяти лет тюремного заключения.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал девушку в салоне красоты, ударил ножом и убежал.