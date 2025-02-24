Мужчина ворвался в салон красоты 23 февраля и изнасиловал девушку

В Петербурге мужчина ворвался в салон красоты и изнасиловал девушку. После этого он ударил ее ножом и скрылся с места преступления. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Источник выяснил, что 23 февраля 44-летний житель северной столицы, вооруженный ножом, зашел в салон красоты и стал угрожать 35-летней сотруднице. Он заставил ее закрыть входную дверь, после чего напал.

«Изнасиловал ее и ударил ножом в шею», - уточник источник.

После совершенного преступления мужчина поспешил убежать. Пострадавшая девушка же вышла на улицу и попросила помощи у прохожих.

Россиянку доставили в больницу. Там ей оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой. Ее состояние на данный момент неизвестно.

Подозреваемого в изнасиловании девушки разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Уфе мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в общежитии.