Детский психолог из Иркутска совратил 14-летнюю школьницу во время приема

В Иркутске детский психолог совратил 14-летнюю школьницу. Родители привели девочку на прием к специалисту, чтобы помочь ей с проблемами с переходным возрастом. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, совершеннолетняя переживала непростой период, поэтому ее мама и отец решили найти для нее психолога. Их выбор пал на специалиста со стажем более пяти лет. В Сети он называл себя дипломированным педагогом-психологом экстренной психологической помощи. За 50-минутный прием он брал три тысячи рублей.

Отмечается, что на первой же встрече психолог начал оказывать знаки внимания школьнице. А затем постепенно мужчина стал совращать юную пациентку.

Когда о произошедшем стало известно, специалиста задержали. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет колонии.

Ранее в Дагестане мать три дня держала 15-летнюю дочь прикованной к батарее. Женщина поясняла, что пошла на крайние меры, так как девочка опозорила семью.