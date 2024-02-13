Житель Осетии проверял ружье и прострелил щеку 13-летней дочери

В Моздоке в Северной Осетии мужчина проверял пневматическое ружье и выстрелил в щеку 13-летней дочери. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, россиянин целился по металлическому ведру, которое находилось во дворе. Совершив выстрел, мужчина услышал крик своей 13-летней дочери. Выяснилось, что девочка находилась в этот момент рядом, однако отец ее не увидел.

Ребенка оперативно госпитализировали в районную больницу, где врачи извлекли пулю из щеки. Сейчас жизни несовершеннолетней ничего не угрожает.

Уточняется, что родители воспитывают еще двоих детей. Семья обладает хорошей репутацией.

Ранее мы писали, что житель Екатеринбурга нанял подростков, чтобы ограбить алкомаркет, в котором он работал.

Также сообщалось, что девятилетняя актриса «Ералаша» оказалась в больнице с ожогом ноги второй степени.