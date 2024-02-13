Россиянин нанял подростков ограбить пивной магазин, в котором сам же работал

В Екатеринбурге продавец нанял подростков ограбить пивной магазин, в котором сам же работал. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, россиянин подошел к двум молодым людям в торговом центре и предложил ночью заглянуть к нему в алкомаркет. Подростки должны были отвлечь кассира, забрать деньги из кассы и получить процент.

В итоге подростки избили продавца и украли денежные средства. Вскоре сотрудники полиции задержали всех участников ограбления.

Наводчиком оказался 19-летний екатеринбуржец - второй продавец магазина. Его подельник, который сделал подросткам «выгодное» предложение, также был задержан правоохранителями. Против них возбудили уголовное дело, а юных грабителей отпустили под подписку о невыезде.

Ранее мы писали, что в Ростовской области местный житель унижал на видео ребенка сожительницы ради ее внимания.

Также сообщалось, что жительница Перми избила парикмахера до сотрясения мозга из-за плохой стрижки дочери.