Ожог ноги второй степени: с чем девятилетняя актриса «Ералаша» попала в больницу

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту травмирования девятилетней девочки, которая принимала участие в съемках «Ералаша». У школьницы зафиксировали ожог ноги второй степени, передает mk.ru.

Инцидент произошел, когда юная актриса собиралась принять участие в съемках. По пути она споткнулась о тонкую трубу отопления и повредила ее. Из образовавшегося отверстия полился кипяток, который попал девочке на ногу.

После несовершеннолетняя рассказала об этом взрослым на площадке. Школьнице вызвали скорую. Вместе с ней в больницу поехал один из сотрудников заведения, где проходили съемки.

В медучреждении пострадавшая девочка встретилась с матерью. Юной пациентке была оказана необходимая помощь. Лечение она будет проходить амбулаторно. Женщина, чья дочь получила ожог, не планирует обращаться в полицию. Тем не менее сотрудники правоохранительных органов все же организовали проверку.

Ранее школьница получила перелом носа на концерте рэперов Yanix и Toxis в Москве. В несовершеннолетнюю бросили бутылку воды со сцены.