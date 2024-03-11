Житель Ленобласти убил собственных родителей и совершил суицид

В Выборгском районе Ленинградской области местный житель расправился со своими родителями и совершил суицид. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, ЧП произошло минувшей ночью в поселке Красносельское. Предварительно, 50-летний сын убил родителей, после чего поджег газовый баллон и совершил суицид.

Инцидент случился после вынесения судом решения о сносе постройки и выселении ее жильцов. До этого на месте их дома стоял барак, который признали аварийным. Несколько семей переехали, однако одна — из родителей и взрослого сына — осталась. Они на месте барака построили частный дом, пока суд не признал его незаконным.

Вероятно, на почве этого россиянин решил убить родственников и себя.

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