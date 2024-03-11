Провела 9 дней в коме: в Москве после операции в частной клинике умерла сотрудница Сколково

В Москве сотрудница Сколково умерла после операции в частной клинике. Девять дней она провела в коме, и врачи спасали ее жизнь. Однако ее сердце все-таки остановилось. Женщина так и не пришла в сознание. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 40-летняя россиянка согласилась на хирургическое вмешательство по женской линии. 28 февраля ей сделали операцию, но после нее состояние женщины ухудшилось. Она долго не выходила из наркоза, поэтому ее перевели в реанимацию НИИ им. Склифосовского. Но, несмотря на усилия медиков, помочь пациентке уже не удалось.

Родственники умершей уверены, что причина может крыться в неправильном наркозе, который сделали в частной клинике. Они также утверждают, что работники в больнице, где скончалась женщина, также говорят об ошибке коллег. СМИ попытались связаться с анестезиологами, на которых указывали члены семьи, но они комментариев не дали.

Муж погибшей россиянки обратился в полицию. На данный момент проводится проверка.

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