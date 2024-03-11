Россиянка разбила голову во время отдыха в термальном комплексе

Екатеринбурженка разбила голову на мокром полу во время отдыха в термальном комплексе. Об этом пишет E1.ru.

По информации источника, женщина проводила праздничные выходные вместе с детьми в развлекательном учреждении. Она поскользнулась в коридоре между бассейном и душевой. В результате падения россиянка получила сотрясение мозга.

«У меня сотрясение мозга, там керамогранит — гематома на полголовы», — высказалась пострадавшая.

Жительница Екатеринбурга уточнила, что собирается судиться с термальным комплексом и добиться компенсации. По словам пострадавшей, после произошедшего ей даже не принесли извинения.

От госпитализации россиянка была вынуждена отказаться, поскольку ей не с кем было оставить детей, младшему из которых год, а старшему — девять лет. В настоящий момент она наблюдается у медика.

В свою очередь представители термального комплекса заявили, что после ЧП вернули девушке деньги за билеты на всю семью в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Челябинске полицейские задержали местного жителя, который сломал нос сотруднице бара в центре города.