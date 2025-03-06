Житель Котласа, вооруженный топором и битой, ворвался к травматологу с угрозами

Житель города Котлас в Архангельской области ворвался в поликлинику с битой и топором, после чего зашел к травматологу и стал угрожать ему убийством за плохую работу. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По информации источника, россиянин держал топор под курткой, а на биту опирался как на трость. Когда он пришел к травматологу, стал размахивать оружием и не позволил врачу его у себя отнять. Спустя некоторое время он выбежал, однако вскоре его удалось задержать.

Выяснилось, что задержанный в прошлом был неоднократно судим. В том числе его судили за убийство. По новому делу ему грозит до двух лет тюремного заключения.

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