Двум медикам стало плохо в квартире в Волоколамске, где нашли детей без сознания

Двум медицинским сотрудникам стало плохо после работы в квартире в Волоколамске, где были обнаружены трое детей без сознания. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«После работы в квартире, где были обнаружены без сознания трое детей, двое медиков пожаловались на плохое самочувствие», – говорится в сообщении.

Пока нет точной информации о состоянии врачей. Но они почувствовали в квартире с детьми химический запах. При этом проверка показала, что уровень газа был в норме.

Напомним, что информация о найденных без сознания детях появилась вечером 3 марта. Сообщалось, что в квартире нашли двух 17-летних девушек и восьмилетнего мальчика. Все они были доставлены в больницу.

Прокуратура Московской области устанавливает обстоятельства произошедшего. При осмотре квартиры утечек газа, каких-либо ядовитых или химических веществ не обнаружено. У детей взяли предварительный токсикологический анализ. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

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