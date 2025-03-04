Водитель такси вышвырнул из машины пассажирку с температурой

Пассажирка такси рассказала, что водитель вышвырнул ее из машины после того, как она изменила способ оплаты на наличные. Женщина пожаловалась, что у нее была температура и озноб, но мужчина выругался матом и набросился на нее. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Пострадавшая рассказала, что во время поездки изменила способ оплаты с карты на наличные. Через пару минут после начала пути водитель стал требовать оплатить проезд, но она ответила, что заплатит в конце. Тогда он сказал, чтобы она вышла из машины.

Женщина отметила, что плохо себя чувствовала – у нее были температура и озноб. Она попросила мужчину довезти ее до точки маршрута. Он поехал, но потом свернул и вышел из машины.

По словам пострадавшей, таксист «вылетел, открывал заднюю дверь» и выругался матом.

«Стал силой вытаскивать из такси, порвал куртку в двух местах. У меня на теле остались следы от пальцев, так сильно он меня схватил. У меня на телефоне был один процент, я чудом успела хоть что-то снять», — поделилась она.

Пассажирка обратилась в полицию и написала заявление. Она также хочет, чтобы водитель возместил ей ущерб за порванную куртку – 15 тысяч рублей. Представители агрегатора такси заявили, что знают о ситуации и разбираются.

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