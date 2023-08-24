Жили с трупом: пьяные сыновья забыли про отца, тело которого разлагалось в квартире

В Москве пьяные сыновья не заметили смерти отца и продолжили жить с его трупом в квартире. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, шум подняли соседи мужчин, которые почувствовали трупный запах. Они обратились в полицию 24 августа. По их словам, неприятный запах распространился по всему подъезду дома по Полярной улице.

Когда сотрудники прибыли на место, то им пришлось вскрыть жилище. Там они увидели страшную картину. Отмечается, что внутри квартиры был гниющий труп хозяина.

«И два его пьяных сына», – уточнил источник.

Оказалось, что двум мужчинам было все равно на умершего отца. Они игнорировали тело и ужасный запах, продолжая выпивать.

Труп хозяина жилища был отправлен в морг. Сейчас устанавливаются причины и дата смерти, а по факту случившегося полиция проводит проверку.

Похожая история произошла в Петергофе. Там забытый труп 64-летней пенсионерки три недели разлагался в квартире. Только недавно родственница умершей обнаружила разлагающееся тело. Ей позвонили соседи и сказали, что заметили на площадке трупный запах.

Ранее мы писали о том, как в Ленобласти женщина зарубила топором сожителя, который запрещал ей выпивать. Ссора между сожителями закончилась убийством мужчины. В полицию обратилась женщина, обнаружившая накрытый скатертью труп. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность погибшего. Им оказался 63-летний местный житель.