В Ленобласти женщина зарубила топором сожителя, который запрещал ей выпивать. Об этом сообщает портал 78.ru.

По информации источника, ссора между сожителями закончилась убийством мужчины. В полицию обратилась женщина, обнаружившая накрытый скатертью труп. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность погибшего. Им оказался 63-летний местный житель.

Полицейские задержали 50-летнюю сожительницу умершего. Женщина бегала по улицам деревни и кричала о совершенном убийстве. По предварительным данным, в качестве орудия преступления она использовала топор.

Местную жительницу поместили в изолятор. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали о том, что мужчина с раной от топора несколько часов ждал помощи врачей и уполз из больницы. Подробности смотрите в этой статье.

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