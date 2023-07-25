Забытый труп 64-летней пенсионерки три недели разлагался в квартире Петергофа

В одной из квартир в Петергофе тело пожилой женщины разлагалось в течение трех недель после осмотра полиции и скорой. Об этом сообщает портал 47news.

Вечером 24 июля из квартиры, расположенной на Озерковой улице, вынесли тело 68-летней пенсионерки. Но женщина умерла еще 3 июля. Врачи скорой помощи констатировали смерть в 15:33. Затем приехали стражи правопорядка. Они заполнили протокол, в котором указали, что петербурженка какое-то время уже была мертва.

Однако труп пенсионерки в морг не доставили, и он пролежал в квартире 21 день. Только недавно родственница умершей обнаружила разлагающееся тело. Ей позвонили соседи и сказали, что заметили на площадке трупный запах.

В ГУП «Ритуальные услуги» ответили, что заявка на вывоз тела поступила лишь вечером 24 июля. В отделе полиции, чей сотрудник выезжал на место 3 июля, передают, что все в курсе происходящего, но никто не понимает, почему ритуальщики не забрали труп петербурженки.

Как оказалось, у пожилой женщины есть взрослый сын. Только неизвестно, находился ли он с покойной матерью все это время.

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